Портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок в России и СНГ для путешествий на выходные 28 и 29 декабря 2019 и новогодние праздники в январе 2020 г.

Самые привлекательные для туристов рождественские и новогодние ярмарки на Новый год-2020 и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 и январе 2020 года проходят в России, Белоруссии, Азербайджане и Армении.

Топ-5 лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 составляют фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Белоруссия), благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» в Баку (Азербайджан) и Ереване (Армения).

Рейтинг рождественских ярмарок России и СНГ представлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.

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