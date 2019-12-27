Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручено благодарственное письмо МИД России.

Как сообщает АПА, в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоялась встреча с послами зарубежных стран, аккредитованных в Москве. В ходе встречи заместитель директора Департамента государственного протокола МИД РФ Георгий Кузнецов вручил Благодарственное письмо послу Азербайджана Поладу Бюльбюльоглу.

В своем выступлении он отметил, что в новогодние праздники принято дарить подарки, и посещение консерватории – это своего рода подарок МИД России дипломатическому корпусу:

«Но есть один человек, которого мы хотели бы отметить особым подарком. Без него большая часть мероприятий, которые мы проводим, не состоялась бы, или состоялась совершенно в другой атмосфере. Я уполномочен вручить благодарственное письмо послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладу Бюльбюльоглу».

В письме говорится, что уходящий год прошел в атмосфере активного ознакомления аккредитованных в Москве глав дипломатических миссий как с политическими институтами, так и с культурными учреждениями России.

«Значительная роль в вовлечении членов дипломатического корпуса в эту важную инициативу принадлежит лично Вам, а также коллективу возглавляемого вами посольства Азербайджанской Республики. Благодарим за всемерное содействие, оказываемое Департаменту государственного протокола МИД РФ в организации и подготовке культурных мероприятий, которые неизменно становятся яркими событиями в жизни дипкорпуса столицы. Желаем Вам, всем сотрудникам посольства крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных свершений в 2020 году», — подчеркивается в письме.

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