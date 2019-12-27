28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром туман, в некоторых местах периодически изморось. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в местами дождь, в горных районах — снег. Днем дождь с перерывами. Местами туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Minval.az