В составе Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики может быть создан специальный фонд.

Об этом бывший заместитель премьер-министра Али Гасанов заявил на мероприятии в связи с отчетом об итогах деятельности азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Он отметил, что община очень активна, передает Report.

А.Гасанов предложил создать единый фонд для еще большего расширения деятельности Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.

«Лично я готов перечислять в фонд из своей пенсии 200 манатов ежемесячно. В том числе те, у кого есть возможности, должны помочь фонду средствами. Это национальное дело. Община не должна искать финансирование в других местах для участия в международных конференциях, у них должны быть свои собственные средства».

Minval.az