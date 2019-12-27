В органах внутренних дел произведено новое назначение.

Как сообщает АПА, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, полковник Рауль Усубов назначен начальником отдела охраны Гарадагского района Главного управления охраны.

Руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов подтвердил факт АПА.

Отметим, что Рауль Усубов — сын бывшего министра внутренних дел, секретаря Совета безопасности при президенте Азербайджанской Республики Рамиля Усубова.

Рауль Усубов до этого работал в Главном управлении уголовного розыска Министерства внутренних дел.

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