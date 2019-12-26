Международный Комитет Красного Креста (МККК) прокомментировал информацию, в связи тем, что члены семей Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, задержанных в результате нагорно-карабахского конфликта, навестят их.

В ответ на запрос АПА в Бакинском представительстве МККК отметили, что все вопросы, связанные с удерживаемыми лицами, обсуждаются сторонами в формате конфиденциального двустороннего диалога.

«В рамках нейтральной посреднической деятельности Международный Комитет Красного Креста с согласия сторон готов оказать поддержку в повышении качества связи удерживаемых лиц с их семьями. Комитет навещает удерживаемых лиц в рамках своего мандата, проверяет условия содержания, обращения с ними и оказывает поддержку для создания связи с семьями», — отмечается в сообщении.

Отметим, в последние дни в армянских СМИ распространилась информация о проведении переговоров для того, чтобы родные навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. В информации говорится, что переговоры уже близки к завершению.

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