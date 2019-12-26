27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и вечером в некоторых местах туман, изморось, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, в горных районах — снег. В некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Minval.az