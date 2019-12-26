Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов обратился к общественности в связи с жалобами на нарушения, допущенные во время муниципальных выборов 23 декабря.

Как сообщает Report, председатель ЦИК заявил, что согласно Избирательному кодексу, в случае недовольства увиденными на избирательных участках, необходимо обращаться в окружные избирательные комиссии.

М.Панахов подчеркнул, что члены ЦИК в настоящее время изучают видеоролики, размещенные в социальных сетях в день голосования: «Мы примем решения по этим и другим вопросам в ближайшие дни. Если факты нарушений на избирательных участках найдут свое подтверждение, соответствующие лица будут наказаны. В некоторых случаях мы можем отменить решения участковых избирательных комиссий по итогам голосования. Поэтому наши граждане могут быть спокойны, не беспокоиться. Мы предпримем все соответствующие шаги в соответствии с законодательством».

Minval.az