Кабмин Азербайджана внес изменения в «Перечень документов, которые должны быть приложены к обращению для участия в собеседовании по приему на государственную службу и Правила приема документов», сообщает Trend.

В соответствии с этими изменениями, в заявлении также будет содержаться информация о деверях и золовках, которая будет включена в перечень документов при прохождении собеседования по госслужбе.

До сегодняшнего дня гражданин Азербайджана предоставлял информацию в таком формате только о своем семейном положении — отце, матери, брате, сестре, жене, детях, тесте и свекрови.

Другая поправка к этому правилу также будет включать в себя персональный идентификационный номер (FIN) при предоставлении информации в документе, удостоверяющем личность гражданина.

Minval.az