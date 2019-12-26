«Я рекомендовал бы всем гражданам заниматься спортом. Причем не раз в неделю или в месяц, а регулярно».

Об этом 25 декабря на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года, заявил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это очень полезно, и каждый человек в таком случае ощутит это в своей жизни: «Надеюсь, что мы добьемся этого, так как в остальных сферах мои рекомендации уже находят отражение в жизни. Вы, наверное, хорошо помните, что во время открытия новых больниц, медицинских учреждений в районных центрах и селах я неоднократно возвращался к одному и тому же вопросу, рекомендуя каждому гражданину раз в год проходить медицинское обследование, чтобы знать, каково его здоровье. Если есть начальные проявления какой-либо болезни, пусть немедленно пройдет лечение и вылечится. После создания во всех городах и районах современных, отвечающих самым высоким мировым стандартам медицинских центров к данному процессу уже проявляется больший интерес. Затем мы стали проводить это в организованном порядке. Вот уже несколько лет как мы, проведя большую просветительскую и пропагандистскую работу, создали возможности для прохождения гражданами бесплатного обследования. В этом году бесплатное медицинское обследование прошли более 5 миллионов граждан Азербайджана. Если у граждан, прошедших там обследование, обнаружится какая-либо болезнь, то ему немедленно назначается лечение. Если в условиях района возможностей для этого нет, то они направляются в Баку, таким образом люди сохраняют свое здоровье. Мы добились этого, и могу сказать, что Азербайджан, возможно, является одной из редких стран, где государство создает всем гражданам условия для прохождения медицинского обследования. Уверен, что моя рекомендация всем заниматься спортом в зависимости от физических возможностей также найдет отражение в жизни. Тогда каждый человек увидит, насколько это полезно».

Minval.az