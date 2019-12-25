В январе в Азербайджане также будет преобладать положительная аномалия, будет мало морозных дней, осадков будет меньше нормы.

Об этом на брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Trend.

Директор Департамента отметила, что в январе средняя минимальная температура в Баку бывает близка к 2,4 градусам: «За последние 30 лет только раз в 2008 году в январе была зарегистрирована минусовая средняя минимальная температура (-1,4 градуса). По информации специализированных центров Всемирной метеорологической организации, в январе в нашем регионе будет преобладать положительная аномалия в температурном режиме, осадков тоже ожидается меньше нормы, за исключением ряда восточных районов».

Minval.az