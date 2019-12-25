Число женщин, победивших на муниципальных выборах 23 декабря, составило 5 882 человека.

Об этом сообщили в Государственном комитете по делам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), число женщин, избранных на муниципальных выборах этого года, составило 38,81% от общего числа победивших кандидатов, передает Report.

Число мужчин, победивших на муниципальных выборах, составило 9 272 человека. Это первый подобный показатель в истории Азербайджана по сравнению с предыдущими выборами.

Minval.az