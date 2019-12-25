25 декабря в Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2019 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики, президент НОК Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии.

Затем были вручены награды спортсменам и спортивным специалистам, имеющим заслуги в развитии физкультуры и спорта в Азербайджане и установившим высокие достижения в 2019 году.

Ильхам Алиев передал документы о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии спорта в нашей стране Алаверди Джульфаеву, Явузу Эминбейли и Рамизу Гаджиеву.

Были переданы удостоверения почетного звания «Заслуженный деятеля физкультуры и спорта» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане Паше Алиеву, Тарлану Гасанову, Шахлару Мустафаеву, Азеру Гасанову, Игламу Алекберову, Тофигу Гейдарову и Беюкаге Агаеву; удостоверения почетного звания «Заслуженный врач» за заслуги в развитии спортивной медицины Натигу Алиеву и Эмилии Гусейновой; удостоверение почетного звания «Заслуженный журналист» — Рашаду Джавадову.

На мероприятии Парвиз Тагиев, Рамиз Гулиев, Назим Самедов, Орхан Гарибов, Ялчын Гаралы, Шахин Махмудов, Надир Азизов и Рамиль Ахмедов были награждены почетными грамотами президента Национального Олимпийского комитета.

Ильхам Алиев представил ордера на новые квартиры группе спортсменов и спортивных специалистов, показавших высокие результаты в 2019 году – Салману Ализаде, Бахраму Мурватову, Гарибу Алиеву, Рашаду Мамедову, Рамизу Рамазаде, Бахрузу Салехли, Сабине Мамедовой, Эльхану Сулейманову, Саиду Гулиеву, Абульфазу Мамедову, Рашаду Абдуррахманову, Владиславу Гадирову, Анару Аллахвердиеву, Ханум Баладжаевой, Кариму Сардарову, Эмилю Гасанову, Камилю Гафарову, Джейхуну Гусейнову, Асиману Гурбанлы, Джаббару Мустафаеву, Фаигу Гулиеву, Шахбандлу Реджабзаде и Самеду Гурбанову.

Затем член Исполнительного комитета Национального Олимпийского комитета, учредитель и руководитель музея миниатюрных книг, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова преподнесла президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву памятные подарки.

Minval.az