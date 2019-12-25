В Бишкеке началось строительство новой общеобразовательной школы на улице Молдокулова в одном из густонаселенных жилмассивов «Кок-Жар». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что строительство школы будет вестись на средства Республики Азербайджан.

Капсулу в фундамент здания школы заложили горожане, аксакалы, педагоги, мэр Бишкека Азиз Суракматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в КР Гидаят Оруджев Худуш оглы, депутат Бишкекского городского Кенеша (БГК) Данияр Иманалиев, а также вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.

Отметим, что инициатива строительства школы в «Кок-Жаре» принадлежит главам государств Кыргызстана и Азербайджана.

Земельный участок площадью 2,24 гектара в микрорайоне «Кок-Жар» передан во временное пользование азербайджанской стороне на период проектирования и строительства школы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного весной этого года.

«Мы искренне благодарим правительство Республики Азербайджан, посольство Азербайджана в КР за школу — символ дружбы наших народов», — отметили в мэрии Бишкека.

Новая школа площадью 2 031 квадратный метр рассчитана на 550 ученических мест – это 22 класса по 25 человек в каждом.

ля младших классов будут предусмотрены учебные классы и помещения продленного дня.

Для средних и старших будут современные кабинеты, в том числе для физики, химии, биологии, информатики, астрономии и языков.

Помимо учебных классов в школе предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок.

На территории школы предусмотрены площадки для гимнастики, спортивных игр, зоны для отдыха для малышей, автостоянка для родителей и педагогов. Пришкольная территория будет плотно озеленена декоративным кустарником, лиственными деревьями, с разбивкой газонов и цветников.

Minval.az