24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Б.Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения от имени президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и от своего имени, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя процветания азербайджанского народа, передает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравление и оказанное внимание, с удовлетворением отметил, что сегодня поговорил по телефону с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы было отмечено, что финальный этап Кубка президента по Национальной конноспортивной игре човкан был организован в Азербайджане на высоком уровне, была отмечена важность сотрудничества между нашими странами в развитии национальных спортивных игр.

Minval.az