Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел телефонные разговоры с главами Турции, Казахстана и Кыргызстана Реджеп Тайип Эрдоганом, Касым-Жомартом Токаевым и Сооронбаем Жээнбековым.

Эрдоган, Токаев и Жээнбеков поздравили Ильхама Алиева с 58-ым днем рождения, пожелав успехов и здоровья в работе на благо и процветание азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Эрдоган и Алиев подчеркнули роль встреч двух президентов в развитии азербайджано-турецких отношений. Президенты выражают уверенность, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут развиваться во всех сферах».

«В ходе беседы с президентом Токаевым, было отмечено, что дружеские отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются. Лидеры выразили уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества».

«В ходе телефонного государства с Жээнбековым, главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном и подчеркнули, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества».

Ильхам Алиев выразил признательность Эрдогану, Токаеву и Жээнбекову за поздравления и оказанное внимание.

Minval.az