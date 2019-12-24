«В соответствии с постановлением Кабинета министров, учеба в школах в субботу и воскресенье на этой неделе будет продолжена».

Об этом журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что Кабмин объявил эти дни рабочими для того, чтобы количество выходных дней в связи с праздником было последовательным, сообщает АПА-Экономикс.

«Праздничные каникулы продлятся до 6 января включительно», — отметил министр.

Отметим, Кабинет Министров дал комментарий в связи с решением о перестановке дат 28 и 29 декабря и 3 и 6 января 2020 года с целью обеспечения последовательности нерабочих дней.

При этом упоминается, что согласно решению, граждане получат возможность отдыхать 31 декабря 2019 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2020 года. 28 и 29 декабря будут рабочими днями.

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