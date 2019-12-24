«Мы привезли с собой приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанским братьям и поздравления с днем рождения президенту Ильхаму Алиеву».

Об этом журналистам сказал сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Всемирной федерации этноспорта Билал Эрдоган, пронаблюдавший на финальной встрече Кубка президента по човгану в закрытом манеже Центра коневодства в Бина, передает Report.

Он рассказал о причине визита в Баку. «Наш сегодняшний визит связан с финальной игрой Кубка президента по национальной игре човган, совпавшей с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это соревнование организуется уже в 7-й раз. В октябре на организованном в Стамбуле Культурном фестивале этноспорта мы сотрудничали с Федерацией конного спорта Азербайджана в связи с карабахскими скакунами. В результате они пригласили нас на этот финал. Мы понаблюдали за финалом човган, являющегося азербайджанским национальным видом спорта».

Minval.az