25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах туман, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-10, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможен снег, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 6-11 градусов.

Minval.az