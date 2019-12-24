Сегодня состоялось открытие автомобильного моста, построенного на реке Самур, проходящей через азербайджано-российскую границу.

Как сообщает местное бюро АПА, в церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, глава Республики Дагестан Владимир Васильев, глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Отметим, что проект строительства моста над рекой Самур реализуется в рамках соглашения между правительствами России и Азербайджана, подписанного в августе 2013 года. Новый мост заменит предыдущий, построенный в 1957 году. Длина моста 325,3 метра, ширина 17,5 метров. Стоимость проекта составляет 36,5 млн манатов (около 21,5 млн долларов США). Строительство финансировали Россия и Азербайджан.

Minval.az