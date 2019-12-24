Институт Евро-Азиатских европейских исследований – проект академических и прикладных исследований Евро-Азиатского Еврейского Конгресса в партнерстве с Департаментом «Евразия» МИД Израиля организовал «круглый стол» ведущих экспертов Израиля по проблематике еврейских общин постсоветского пространства, стран Восточной Европы и Евразии.

Цель данного мероприятия – методом «мозгового штурма» оценить современное состояние еврейских общин этих регионов, стоящие перед ними традиционные и новые вызовы, и перспективы и развития, сообщает Азертадж.

Стоит подчеркнуть, что на данном круглом столе участвовали Генеральный директор Евро-азиатского еврейского Конгресса, доктор Хаим бен Яаков, председатель академического совета института Евро-Азиатских европейских исследований, Главный ученый Министерства абсорбции Израиля, профессор Зеэв Ханин, профессор Тель-Авивского университета Евгений Тартаковский, директор информационного и исследовательского департамента орга «Натив» при канцелярии премьер-министра Израиля, доктор Нати Канторович, исследователь Тель-Авивского университета доктор Борис Морозов, советник премьер-министра Израиля по делам выходцев из стран бывшего СССР Ариэль Бульштейн, директор отдела Евразия МИДа, посол Михаил Бродский, представитель крупнейшей еврейской благотворительной организация организации «Джойнт» – рав Ариэль Златкин (Джоинт), исполнительный директор израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и «Азербайджанского дома в Израиле», общественный деятель Арье Гут, эксперт Института ЕАЕИ Татьяна Локшина, Евгения Калмыкова, директор проектов эксперт Института ЕАЕИ.

В своей презентации, посвященной роли еврейской общины в становлении и развитии израильско-азербайджанского стратегического партнерства эксперт в области международных отношений, исполнительный директор израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и «Азербайджанского дома в Израиле» Арье Гут отметил, что Азербайджан был и остается родиной для представителей многих религий и народов. «На древней азербайджанской земле сосуществовали иудаизм и ислам, огнепоклонничество и христианство. Эта земля и сегодня продолжает демонстрировать невероятное стремление к толерантности и веротерпимости. Одним из ярких примеров азербайджанской толерантности является теплое и братское отношение к представителям еврейской общины страны. Стоит отметить тот факт, что в течение 2600 лет в Азербайджане никогда не было антисемитизма, евреи никогда не чувствовали себя здесь чужими или дискомфортно. Евреи в Азербайджане себя чувствовали и продолжают себя чувствовать, как на Родине» – отметил Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, относительно мало людей за пределами Азербайджана или еврейских общин в мире знают о важной и интегральной роли еврейской общины в истории становления и развития азербайджанской государственности. «Так, министром здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики был доктор Евсей Гиндес, заместителем министра финансов, директором Центрального банка в правительстве был Марк Абергуз. Это кажется фантастикой, что два представителя еврейской общины были министрами в правительствах АДР – первой парламентской демократии в исламском мире, а в парламенте АДР были представители еврейских фракций.

За время существования АДР с 1918 по 1920 годы еврейская община выпускала журнал «Кавказский еврейский бюллетень», газету «Палестина», а также журнал «Молодежь Сиона». Кроме того, на протяжении всего периода советской власти евреи играли важную и неоценимую роль в научно-интеллектуальной, экономической и политической жизни Азербайджана» – подчеркнул Арье Гут, выступая перед участниками «круглого стола».

Арье Гут отметил, что несмотря на вооруженный конфликт с Арменией и агрессию Армении против Азербайджана, оккупацию 20 % территории Азербайджана со стороны Армении, «Страна Огней» является образцом межцивилизационного и межконфессионального диалога. «Еврейская община в Азербайджане играет важную и интегральную роль в этом диалоге. Сегодня в этом жестоком мире, где полыхают как межнациональные, так и межрелигиозные конфликты, Азербайджан является островком стабильности, благополучия и совместного мирного проживания всех конфессий. Сегодня сильный и независимый Азербайджан успешно проводит многовекторную внешнюю политику. Благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам, Азербайджан стал самым мощным геополитическим стержнем и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в этом стратегическом регионе мира, каким является Южный Кавказ.

За 27-летнюю историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством. Наши дружественные cтраны действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры. Азербайджан ясно дает понять миру, что проводит политику толерантности и мультикультурализма, которые являются образом жизни азербайджанского общества и многие выходцы из Азербайджана гордятся этим фактором толерантности» – отметил Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что руководство Азербайджана и лично президент Алиев в подлинном смысле слова оказывает внимательное, чуткое и теплое отношение ко всем проживающим общинам в Азербайджане, в том числе к традициям и жизни еврейской общины страны. «Древний поселок Красная Слобода – единственное и уникальное место, за пределами Израиля, компактного проживания горских евреев в мире, это настоящая гордость Азербайджана. То, что вы можете увидеть в Красной Слободе — это результат тесного сотрудничества и партнерства религиозных конфессий в Азербайджане — мусульман и евреев. Сегодня у нас есть реальный и подлинный образец того, как люди разных религий могут мирно сосуществовать и уважать друг друга. Президент Ильхам Алиев за свою приверженность светскому государству, толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане, в том числе и к евреям, заслужил уважение и почтение большей части как израильского общества, так и еврейских общин мира» – подчеркнул Арье Гут.

«В сентябре 2016 года, во время исторического визита в Азербайджан президента Всемирного Еврейского Конгресса Рональда Лаудера, мне посчастливилось быть одним из организаторов этого визита и взять у него интервью. На мой вопрос какое у него впечатление о положении еврейской общины в Азербайджане, Лаудер ответил: « Я знаю, что во время Холокоста Азербайджан стал одним из немногих убежищ, а затем и настоящей Родиной для европейских евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь своих детей от нацистов. Понятие «горские евреи» показалось мне очень абстрактным и непонятным. Много слышал о них, но я никогда не видел их поселений. Однако в Губинском районе Азербайджана я увидел теплое и дружелюбное отношение азербайджанского народа и руководства страны к горским евреям. Я посетил красивую синагогу в Красной Слободе и был очень вдохновлен и растроган, увидев какое большое количество людей пришли встречать нашу делегацию и меня. Честно говоря, я не ожидал увидеть могущественную еврейскую общину в мусульманской стране с шиитским большинством. В мире нет таких прецедентов. Я думаю, что Красная Слобода — отличный образец для подражания другим странам. Азербайджан может гордиться своими достижениями в области мультикультурализма. Как президент Всемирного еврейского конгресса, я высоко ценю уважительное и теплое отношение азербайджанского народа к еврейской общине и хочу выразить свою искреннюю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву», — сказал Рональд Лаудер во время визита в Азербайджан.

Арье Гут подчеркнул, что сегодня это неопровержимый факт, что ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Израилем, как Азербайджанская Республика. » Эти отношения могут служить моделью отношения сотрудничества Израиля с мусульманской страной. Руководство Азербайджана проявляет заботливое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Несколько лет назад именно под патронажем президента Алиева были построены новые синагоги в центре Баку и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Месяц тому назад в Баку был возведен памятник Национальному Герою Азербайджана, горскому еврею Альберту Агарунову, отдавшего свою жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. В тоже время руководством Азербайджана принято решение о создании в Баку Еврейского культурного центра. Сейчас именно в Азербайджане строится и создается первый в мире Музей горских евреев в знаменитой Красной Слободе» – отметил Арье Гут, выступая перед участниками «круглого стола».

По словам эксперта, сегодня не секрет, что Азербайджан всегда был привлекателен для Израиля не только потому, что в этой стране нет антисемитизма. » В то же время официальный Баку неоднократно осуждал и осуждает проявления антисемитизма в других местах, а Азербайджан сегодня является образцом толерантности и мультикультурализма для всего мирового сообщества. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемой чертой повседневной жизни каждого гражданина Азербайджанского государства, независимо от национальной идентичности, языка и религии» – подчеркнул Арье Гут.

По словам эксперта, отношения между Израилем и Азербайджаном, а также азербайджанскими мусульманами и азербайджанскими евреями нельзя объяснить лишь взаимным интересом. «Сегодня общие ценности и общая история пронизывают современные азербайджано-израильские отношения. Обе страны обогащаются наличием человеческих связей между ними и решимости жить в разнообразных религиозно-толерантных обществах. Очевидно и ясно, что евреи и мусульмане в Азербайджане мирно сосуществовали и сосуществуют сегодня как братья и навсегда связаны общей историей и судьбой» – резюмировал Арье Гут, выступая перед участниками «круглого стола» ведущих экспертов Израиля по проблематике еврейских общин постсоветского пространства, стран Восточной Европы и Евразии.

Minval.az