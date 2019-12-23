24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 6-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм до 758 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, ночью в горах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков. Местами будет слабый туман. Прогнозируется западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Minval.az