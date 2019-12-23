Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Тбилиси.

Главы МИД обсудили азербайджано-грузинские отношения, проекты с участием двух стран, перспективы сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ранее Д.Залкалиани провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

После двухсторонних встреч начнется встреча в трехстороннем формате.

Minval.az