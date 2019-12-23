Работники прессы свободны в процессе голосования на муниципальных выборах. Они могут свободно вести наблюдение в любом избирательном пункте.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что созданы все условия для информирования общества о ходе голосования: «В Азербайджане с конца 2018 года населению выдаются новые удостоверения личности. В настоящее время удостоверения личности нового образца выданы 1,5 млн. гражданам. В этой связи все избирательные пункты оснащены специальным оборудованием. В связи с этим никаких проблем нет».

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