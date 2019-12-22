Скандал, связанный с торговлей эмигрантами Европейского координационного центра партии Мусават, широко комментируется в европейских изданиях.

Как передает Trend, об этом заявил журналист Яфаз Акрамоглу. По его словам, обширные статьи о торговле мигрантами партией Мусават освещаются даже при финансовой поддержке Европейского Союза.

Журналист, который последовательно разоблачает торговлю эмигрантами партией Мусават, сообщил, что во время раскрытия этого грязного бизнеса во главе с Исой Гамбаром, Арифом Гаджылы и Гюльагой Асланом, то они попытались убедить общественность в том, что Яфаз Акрамоглу «служит властям».

Я.Акрамоглу задает вопрос: «Европейский Союз оказывает финансовую поддержку изданию этих статей. Интересно, ЕС тоже служит властям?»

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