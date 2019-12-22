«Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках».

Как передает Report , об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он напомнил, что завтра — 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы: «Всего в 1606 муниципалитетах будет избрано 15156 депутатов».

Число кандидатов, участвующих в муниципальных выборах завтра, составляет 41462.

М.Панахов сообщил, что некоторые из кандидатов добровольно сняли свою кандидатуру: «Одна треть кандидатов являются представителями 13 политических партий, а две трети — граждане, которые сами выдвигают свои кандидатуры.»

Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4972356 человек.

Коснувшись вопроса веб-камер на избирательных участках, Панахов отметил, что «они прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках. Это требование должно строго соблюдаться».

М.Панахов сказал, что ЦИК должен быть уведомлен в случае выявления каких-либо нарушений.

Председатель ЦИК отметил, что на 1000-х избирательных участках установлены веб-камеры: «То, что до сих пор не было проблем с работой веб-камер является хорошей новостью. Авторство практики использования веб-камер принадлежит Азербайджану.»

Панаховтакже сказал, что за муниципальными выборами будут следить 52 636 местных наблюдателя. Он сообщил, что 1512 из этих наблюдателей были зарегистрированы в ЦИК и имеют право наблюдать за выборами по всей стране.

Председатель ЦИК добавил, что на выборах будут присутствовать 17 международных наблюдателей. По его словам, международные наблюдатели из стран Европы и СНГ. Он добавил, что председатели Центральной избирательной комиссии Грузии и Украины также будут наблюдать за муниципальными выборами.

Minval.az