Объявленного в розыск военнослужащего-срочника из Азербайджана, который подозревается в превышении полномочий и вымогательстве денег у сослуживцев, задержали в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, военные следователи Азербайджана возбудили уголовное дело против 20-летнего мужчины, проходившего срочную военную службу на территории республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве денег у сослуживцев, однако срочник скрылся от следствия и выехал из Азербайджана. По данным ГУ МВД, в пятницу его удалось задержать в Волгограде.

«Молодой человек был задержан полицейскими на территории Дзержинского района Волгограда, где он скрывался у родственников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент военнослужащий передан в прокуратуру для экстрадиции в Азербайджан.

Minval.az