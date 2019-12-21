В Баку задержаны дети, ограбившие футболиста сборной Ботсваны и бакинского клуба «Зире» Мфо Кгасване, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Африканский легионер футбольного клуба «Зире» Мфо Кгасване был ограблен 17 декабря в Сабаильском районе столицы. По итогам расследования стало известно, что к африканцу подошли две малолетние девочки, промышлявшие попрошайничеством, и после их ухода 25-летний легионер «Зире» обнаружил пропажу из карманов 500 долларов и 15 манатов.

Малолетние девочки родом из Евлаха, подозреваемые в краже, были найдены по итогам розыскных мероприятий и задержаны сотрудниками полиции Сабаильского района.

Расследование по данному делу продолжается.

Minval.az