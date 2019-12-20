21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, слабая изморось. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается изморось. На отдельных территориях будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az