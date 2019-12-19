ЗАО «Бакинский метрополитен» и «Метровагонмаш-Сервис» (Россия) подписали контракт на плановое обслуживание и подъемно-деповской ремонт 15 вагонов (3 составов) метро, сообщает «Трансмашхолдинг».

«Вагоны, подлежащие ремонту, изготовлены на «Метровагонмаше» по заказу бакинского метро в 2015 году. Работы будут выполнены в течение 2020 года на базе электродепо имени Наримана Нариманова», — отмечается в сообщении.

Работы включают в себя обслуживание тяговых двигателей, ходовой системы поезда, электрооборудования, освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и обкатку вагонов.

Согласно контракту, «Метровагонмаш-Сервис» приобретет необходимое для осуществления ремонта оборудование, наладит технологические процессы и для дальнейшего самостоятельного поддержания нужного качества, осуществления регулярных ремонтных и контрольных проведет обучение азербайджанского персонала.

Подъемочно-деповской ремонт первого объема (ПДР-1) является плановой процедурой, которую должны проходить все вагоны метро после 560 тыс. км пробега. Гарантийный срок эксплуатации прошедших ремонт вагонов – 280 тыс. км или 24 месяца.

Контракт с Бакинским метрополитеном первый для «Метровагонмаш-сервиса» опыт международного сотрудничества.

ООО «Метровагонмаш-Сервис» — единственная в России специализированная организация по сервису подвижного состава метрополитенов; образована в 2018 году на базе дирекции сервисного обслуживания Метровагонмаша.

Компания осуществляет обслуживание поездов метро, принадлежащих Московскому метрополитену. В настоящее время в ее ведении находятся в общей сложности более 2,6тыс. вагона метро типов «Ока» и «Москва» всех существующих модификаций. Сервисные центры организованы в 10 депо. Общее число работников – более 1,4тыс. человек.

Minval.az