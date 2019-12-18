Президент Украины Владимир Зеленский снова заговорил на азербайджанском.

«Yaşasın Ukrayna, yaşasın Azərbaycan! («Да здравствует Украина, да здравствует Азербайджан!») — эти слова на азербайджанском языке произнес Зеленский во время официального приема, устроенного в его честь от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский начал свое выступление с приветствия на азербайджанском языке. «Günortanız xeyir» (Добрый день) — произнес Зеленский, тем самым вызвав улыбку на лице президента Ильхама Алиева.

Minval.az