«Турция всегда осуждала и осуждает оккупацию Нагорного Карабаха Арменией».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп.

М.Шентоп отметил, что Турция на всех международных платформах заявляет об оккупации Арменией земель Азербайджана.

«Мы всегда заявляем, что решение нагорно-карабахского конфликта важно в рамках международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. К сожалению, видим наблюдательскую позицию мира в этом вопросе и позицию европейских стран, которые выносят решения, опираясь на лоббистскую деятельность армянской диаспоры. Их безмолвие, забывчивость по отношению к произошедшему в Ходжалы геноциду, вызывает чувство сожаления и должно порицаться. Если не будем демонстрировать объективную и категоричную позицию по вопросу геноцидов в мире, будем выступать исходя из двойных стандартов, то на планете невозможно будет установить мир. С этой точки зрения, мы хотим донести до стран всего мира проблему оккупации Нагорного Карабаха Арменией. Поэтому мы на всех международных платформах выступаем с этой позиции».

Minval.az