19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az