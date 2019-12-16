Нагорный Карабах географически принадлежит Азербайджану. Об этом заявил немецкий депутат от правящей партии ХДС/ХСС Николас Лобель.

Как пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на Alumniportal Aserbaidschan, он подчеркнул неприемлемость сохранения статус-кво в Нагорном Карабахе. «Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану географически. Это часть Азербайджана. И поэтому мы в Бундестаге выступаем против заявления Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах — это Армения. Это заявление неверно, что ясно подтверждается и несколькими резолюциями Совбеза ООН», — пояснил депутат.

«Мы хотим сделать все, чтобы найти мирное решение этого многолетнего конфликта. И все стороны должны быть готовы внести свой вклад в этот процесс. И мы, Германия, готовы внести свой вклад. Но также должно быть ясно — географическое право на Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану», — заявил Лобель.

Говоря об отношениях между Баку и Берлином, депутат сказал, что Азербайджан стремительно меняется, страна динамично развивается и переживает экономический и культурный подъем. «И Германия хочет участвовать в этом развитии. Поэтому я уже дважды посещал Азербайджан, провел множество встреч и смог лично убедиться в том, насколько устойчиво желание развивать страну. У Германии есть ключевая роль в помощи в развитии страны и всего региона, и я вижу, что у Баку есть большая политическая воля и заинтересованность в нашем стратегическом партнерстве», — поведал Николас Лобель.

Minval.az