17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами возможен туман и моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер, временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 10-14, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, в горных районах местами возможен дождь, будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az