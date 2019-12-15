Всех членов Европейского координационного центра (ЕКЦ) «Мусават» начали вызывать на допрос в Германии, что было ожидаемо. Также ускорился процесс рассмотрения дел членов миграционных управлений, а также членов партии «Мусават» и координационного центра «Мусават». Порой было так, что подсудимый подвергался угрозе (а угрозы недопустимы) в целях того, чтобы тот признанался в том, у кого и за сколько приобрел справки.

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Об этом сказал проживающий Европе журналист Яфез Акрамоглу, сообщает Trend.

По его словам,ЕКЦ Мусават — это то место, где собрались опасные преступники, поэтому все его члены считаются подозреваемыми.

Акрамоглу также добавил, что члены партии «Мусават» и ЕКЦ могут выйти из такого положения, когда они находятся под угрозой депортации.

«Если кто-то признается следствию, что стал жертвой обмана и торговли мигрантами, то автоматически будет отмечен в уголовном деле, как потерпевшее лицо. Его не будут депортировать до тех пор, пока не будет завершено уголовное дело (процесс займет не менее 2-3 лет). Так как в таком случае он должен дать показания в суде в качестве потерпевшего лица», — сказал журналист.

Акрамоглу призвал ЕКЦ и Мусават признаться в том, у кого и по какой цене они приобрели справки.

«Если вы так поступите, то автоматически будете зарегистрированы как потерпевшие. Вполне возможно, что вы сами прибыли в Европу и попали в ловушку торговцев мигрантами из ЕКЦ, или других лиц. Нет разницы. Вы все равно считаетесь потерпевшими.

Не бойтесь! Помните, что вы не несете ответственности за то, что путем обмана стали жертвами торговцев людьми. Даже, если получили справки и документы, намеренно дав взятку. Потому что вас обманом заставили так поступить», — отметил журналист.

Правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии «Мусават», бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии «Мусават» Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции «Leqat», бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии «Мусават» Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмиграционным бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

Minval.az