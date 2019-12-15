Канадская компания Zenith Energy ведет переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для получения окончательных разрешений на начало буровых работ на скважине C-30 азербайджанского сухопутного месторождения «Джафарли».

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию, которая подтвердила завершение строительных работ на скважине С-30.

Согласно информации, бурение разведочной скважины начнется в 2020 году: «Компания Zenith Energy инициировала геологические и технические исследования, после консультаций с SOCAR, для определения наиболее перспективного местоположения для бурения разведочной скважины в пределах разведочной зоны контрактной зоны REDPSA».

Как отметил генеральный директор Zenith Андреа Каттанео, компания чрезвычайно заинтересована в достижении дальнейших успехов в работах по углублению скважины C-30 с учетом опыта, полученного в ходе операций на скважине C-37.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений — 642,4 кв. км.

Minval.az