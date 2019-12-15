Большую партию косметических средств обнаружили сотрудники таможенного поста «Самур» на границе Азербайджана с Российской Федерацией, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

На основании информации, полученной Управлением оперативно-розыскной деятельности Главного таможенного управления, был проведен досмотр следовавшего из России автомобиля Toyota RAV 4, которым управлял гражданин этой страны.

Под задним сиденьем и грузовых отсеках автомобиля было обнаружено 506 различных видов косметики 20 марок, спрятанных от таможенного контроля.

Minval.az