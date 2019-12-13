Шахин Пашазаде, 39-тилетний сын члена Милли меджлиса V созыва Джаваншира Пашазаде, получил гражданство Турции.

Шахин Пашазаде занимается предпринимательством в Стамбуле с 2011 года, передает агентство «Туран».

В апреле 2011 года он открыл здесь со своей женой Айтен Пашазаде компанию Gülbe İnşaat Gida İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited с капиталом 100 тыс. лир. Позже капитал был доведен до 2 млн. лир, а в сентябре 2017 года – до 5,5 млн. лир. Согласно уставу, компания занимается розничной продажей и имеет торговый объект в Стамбуле.

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