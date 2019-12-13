Министерство внутренних дел (МВД) распространило сообщение в связи со вчерашним инцидентом на улице Низами.

Как сообщили в МВД, 12 декабря примерно в 19 часов 2 человека попытались совершить кражу в одном из маркетов на улице У.Гаджибекова в Сабаильском районе столицы. Когда работники маркета предотвратили эту попытку, они скрылись с места происшествия, угрожая ножом.

При этом благодаря оперативности сотрудников полиции, патрулировавших эту территорию, злоумышленники были задержаны и доставлены в 39-й отдел полиции.

В ходе расследования выяснилось, что это жители Евлахского района, ранее осужденные за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и хулиганство Ясин Абдуллаев и М.Мамедов.

По факту проводится расследование.

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