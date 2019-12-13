В рамках официального визита в Латвию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, сообщает МИД.
На встрече были обсуждены существующее сотрудничество между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и будущие перспективы.
Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, угрожающего региональной безопасности.
Стороны обсудили сотрудничество в области военной безопасности между двумя странами.
В ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов и обсуждалось осуществление обмена визитами.
После встречи министр Эльмар Мамедъяров посетил Музей оккупации Латвии и ознакомился с материалами и экспонатами музея.