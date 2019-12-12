«Диагностическая оценка психологов в средних школах пройдет до конца декабря».

Об этом журналистам сообщила заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, в диагностической оценке желательно участие около 3000 психологов, передает агентство АПА.

«Но регистрация уже заканчивается. Отмечу, что по стране есть необходимость еще в 800 психологах. В общей системе работают более 2 тысяч психологов. Нынешняя диагностическая оценка проводится с целью определения профессионального уровня психологов, а также знаний по специальности. После диагностической оценки вопрос о повышении заработной платы психологов будет одним из важных обсуждаемых нами вопросов».

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