Стало известно время суда по уголовному делу Юниса Сафарова и других 11 лиц, обвиняемых в совершении заранее запланированного террористического акта против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции.

Судебный процесс пройдет в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Мухаммеда Багирова. Предварительное заседание суда назначено на 7 января 2020 года, сообщает АПА.

В качестве потерпевших по уголовному делу выступают бывший глава Исполнительной власти города Гянджа и еще 5 человек.

Отметим, что завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры по факту того, что 3 августа 2018 года Юнис Сафаров в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующие в зарубежных странах, совершил в городе Гянджа заранее спланированный теракт против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризм с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджанской Республики, попытки создания им формы управления, основанной на законах шариата, создания не предусмотренной в законодательстве вооруженной группы, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечение дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников как государственных деятелей и подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были проведены следственные действия по уголовному делу, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Ю.Сафарова. 5 декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

11 человек, которые скрываются от следственного органа за пределами страны, объявлены в международный розыск. В отношении них необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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