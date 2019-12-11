Азербайджан направил официальное приглашение в Совет Европы (СЕ) для наблюдения за ходом внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Об этом заявил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

С.Самедов сказал, что письмо, подписанное председателем Милли Меджлиса, передано президенту СЕ, передает агентство АПА.

«Я как председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям могу сказать, что мы разослали приглашения всем международным организациям. Азербайджан открыт для приезда наблюдательных миссий в Баку. Я считаю это важным».

Напомним, что внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана назначены на 9 февраля 2020 года.

Minval.az