12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 9-11, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. Местами будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az