Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/12/11 12:47
Раздел: Азербайджан
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