Совет правления партии «Ени Азербайджан» принял решение в связи с участием партии во внеочередных выборах в Милли Меджлис.

На заседании совета правления ПЕА было отмечено достижение высокого развития во всех сферах, повышение благосостояния населения, изменение в значительной степени облика регионов и положительное влияние этих изменений на жизнь каждого гражданина, передает агентство АПА.

Отмечено, что президент Азербайджанской Республики, председатель партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев успешно проводит реформы. Эта политика однозначно принимается абсолютным большинством народа.

С этой точки зрения, выборы в Милли Меджлис, которые пройдут 9 февраля 2020 года, станут новым взглядом на существующие силы и потенциал партии «Ени Азербайджан» и возможностью представить себя в законодательной власти с новой энергией. Участие в этой важной политической кампании ПЕА, имеющей большой избирательный опыт и охватывающей все социальные слои общества, является политической необходимостью и социальным заказом для организации, обладающей огромным электоратом.

Правление партии «Ени Азербайджан» по итогам обсуждений приняло решение об участии в выборах в Милли Меджлис 9 февраля 2020 года.

На заседании правления партии «Ени Азербайджан» также были назначены уполномоченные представители партии на предстоящих выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Minval.az