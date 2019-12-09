Сегодня на территории аэропорта «Забрат» был заложен фундамент «Сервисный центр вертолетов».

Как сообщает АПА, новый «Сервисный центр вертолетов» будет построен в рамках выполнения совместных проектов на основании решений Российско-азербайджанской межгосударственной правительственной комиссии в сфере экономического сотрудничества по развитию гражданской авиации и станет единственным подобным предприятием в регионе. Проект будет осуществлен совместно с ОАО «Вертолеты России».

Соответствующий договор подписали президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров и генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В закладке фундамента приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономического развития России Максим Орешкин, посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников.

После ознакомления с территорией строительства прошла официальная церемония закладки фундамента, участники мероприятия поместили символическую капсулу в фундамент центра.

Создание «Сервисного центра вертолетов» является продолжением экономической политики президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию ненефтяного сектора. Центр послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, создаст новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов и наряду с охватом используемого в различных целях вертолетного парка страны, привлечет для ремонта в Сервисном центре региональных операторов вертолетного оборудования России.

В первые годы функционирования сервисного центра планируется ремонт 4-6 различных модификаций вертолетов, а затем – увеличение производственной мощности до ремонта 8-10 винтокрылых машин в год.

Создание на территории Азербайджана такого уникального и конкурентоспособного предприятия станет очередным ключом к успеху в развитии малой авиации, подготовке новых кадров в авиационном секторе.

Minval.az