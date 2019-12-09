«С 2020-2021 учебного года прием в высшие учебные заведения будет проводиться на основе новой классификации».

Об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов, выступая на панели министров «Творческие отрасли: новые возможности для устойчивого развития и занятости».

Министр отметил, что в современном мире профессии и специальности очень быстро меняются, передает агентство АПА.

«Учитывая это, периодически пересматривается классификация специальностей, утверждаются новые специальности. В феврале 2019 года Кабинет Министров утвердил новую классификацию специальностей по уровням бакалавриата и магистратуры высшего образования. В настоящее время высшие учебные заведения обновляют учебные программы».

Дж.Байрамов отметил, что 70 процентов выпускников высших учебных заведений, обучавшихся по творческим специальностям, в короткие сроки выходят на рынок труда: «В мировой практике процент самозанятости по творческим направлениям довольно высок. В разных странах это варьируется между 30-60 процентами. С этой точки зрения, считаю, что в Азербайджане важно формировать навыки, связанные с предпринимательством, бизнес — этикой. Именно в этом направлении должны быть креативно мыслящие люди».

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