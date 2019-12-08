В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидаются дожди, местами интенсивные, к вечеру в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 5-7, днем — 8-10 градусов тепла, в Баку — ночью 5-7, днем — 8-10.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 85-95 процентов, передает Trend.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных и предгорных районах снег. Днем в большестве районов будет без осадков. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Minval.az